الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مدير الأمن الروسى على خلفية قضية نافالنى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مدير الأمن الروسى على خلفية قضية نافالنى.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مدير الأمن الروسى على خلفية قضية نافالنى. وكانت إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، فرضت عقوبات على سبعة مسؤولين روس، ردا على تسميم وسجن القيادى المعارض، أليكسى نافالنى.

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