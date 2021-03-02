الإمارات: أى تهديد للسعودية هو تهديد لأمننا واستقرارنا

جدة - نرمين السيد - وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بشدة محاولات ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة فى المنطقة الجنوبية بالسعودية من خلال طائرة مسيرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربى. وأكدت أن استمرار ومواصلة هذه الهجمات فى الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعى هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة، مجددة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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