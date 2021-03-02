مصرع 15شخصا وإصابة6 آخرين على الأقل فى حادث تصادم بكاليفورنيا 

لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم سيارة رياضية بشاحنة جنوبى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقال مصدر بمستشفى (إل سينترو) العام - وفق ما أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - إن "14 شخصا لقوا مصرعهم فى موقع الحادث، وتم نقل 7 آخرين إلى المستشفى، توفى أحدهم عقب وصوله إليها".
وأشارت الشبكة إلى أن الحادث وقع جنوبى ولاية كاليفورنيا على بعد 15 ميلا من الحدود مع المكسيك، حيث دفعت قوات الإطفاء المحلية بنحو 5 سيارات إسعاف و4 طائرات هيليكوبتر.
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