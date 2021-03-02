فرنسا تحتج على قرار إيران بتقليص تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أكد خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني، حسن روحاني، على أن طهران ينبغي عليها أن تقدم إشارات واضحة وفورية للسماح باستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي
وأعرب ماكرون خلال اتصاله بروحاني عن قلقه العميق من قرار طهران بشأن القضايا النووية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن فرنسا وشركائها الغربيين يخططون للإعلان عن احتجاجهم في منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار إيران بقطع التعاون مع الوكالة.
وأضاف: "التوترات النووية ستقودنا خلال الأيام المقبلة إلى الخروج باحتجاج في إطار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. نحن نأسف لهذا القرار".
ونشرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس، مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة لاجتماع فيينا يعرب عن "القلق الشديد" من تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيًا طهران إلى التراجع عن خطواتها.
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