أمريكا: فرضنا عقوبات على الحوثيين بسبب هجومهم على السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة تحركات مليشيات الحوثي وستتخذ إجراءات إضافية لمواجهة أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "سنواصل محاسبة الحوثيين على تصرفاتهم المشينة بما فيها الهجمات على السعودية والعقوبات الأممية لا تزال قائمة على الميليشيات".
وأضاف: " الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة الحوثيين بسبب الهجمات التي استهدفت السعودية مؤخرًا".
وتابع: "لا أحد راض عن الوضع الحالي في اليمن ورفعنا تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب لأسباب إنسانية فقط".
واتهم برايس إيران بإشعال الصراع في وتعقيد الموقف في اليمن، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي تعتمد علي طهران في الحصول على السلاح لاستخدامه في هجماتها داخل وخارج اليمن.
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