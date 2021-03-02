نتنياهو لسفير الإمارات فى تل أبيب: نحن نغير وجه الشرق الأوسط والعالم

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، السفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد آل خاجة، بعد تقديم الأخير أوراق اعتماده كأول سفير إماراتي لدى إسرائيل.
وحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن آل خاجة شكر نتنياهو على استقباله الحار، بينما أكد نتنياهو أن تل أبيب وأبوظبي تغيران الشرق الأوسط.
وقال آل خاجة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تشرفت اليوم بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بالإضافة إلى آفاق التعاون بين بلدينا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد19".
وأضاف السفير الإماراتي لدى إسرائيل: "شكرا نتنياهو على حفاوة الاستقبال والترحيب في إسرائيل".
من جانبه، كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن نتنياهو قال لآل خاجة: "نحن نغير الشرق الأوسط، نحن نغير العالم".
ووصل السفير الإمارات إلى إسرائيل الإثنين، حيث عُزف النشيد الإماراتي للمرة الأولى في إسرائيل.
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