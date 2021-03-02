فرنسا تنتقد قرار إيران بالحد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، الثلاثاء، أنه سيتم تقديم مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الأيام المقبلة لانتقاد قرار إيران بالحد من التعاون مع الوكالة.





ومضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما الاثنين، فى خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستصدار قرار من مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تحذيرات من عواقب وخيمة. من جهته، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى اتصال هاتفى اليوم، إن "الاتفاق النووى مع بلاده غير قابل لإعادة التفاوض، والطريق الوحيد لإعادة إحيائه هو رفع العقوبات الأمريكية عن طهران". ولفت روحانى إلى أن "الاتفاق النووى اتفاق دولى متعدد الجوانب وأطرافه معروفون ومسجلون ضمن القرار 2231، وأن إضاعة فرص الحفاظ على الاتفاق وإعادة إحيائه ستضع الجميع أمام ظروف أكثر صعوبة". وتابع: "خفض طهران التزاماتها فى الاتفاق النووى ناجم عن انسحاب واشنطن وعجز الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها". وشدد على أن أى خطوة أو موقف غير بناء يصدر عن مجلس حكام الوكالة، سيجعل الأطراف أمام تحديات جديدة وسيزيد من تعقيد الظروف الراهنة".

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