برلين: القرار المغربى بقطع العلاقات مع سفارة ألمانيا ما زال غير واضح

وأكدت الخارجية، بحسب "روسيا اليوم"، أنها أحيطت علما بالتقارير الإعلامية الواردة من المغرب، موضحة أن "الحكومة الألمانية لا ترى أى سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب، لذلك دعا وزير الدولة فى وزارة الخارجية الألمانية السفيرة المغربية فى برلين اليوم إلى لقاء لإجراء مناقشة عاجلة وشرح ما جرى".
وقالت القناة الألمانية إنه "بالرغم من تصنيف وزارة الخارجية الألمانية لعلاقة ألمانيا بالمغرب بأنها تقليدية وودودة وخالية من المشاكل، إلا أن هناك مشاكل تطفو على السطح منذ فترة".
وأشارت إلى أن "هناك حاليا العديد من نقاط الخلاف بين الرباط والحكومة الألمانية، قد يكون أهمها الانتقاد الألمانى للاعتراف من جانب واحد بمطالب المغرب بالصحراء الغربية من قبل الولايات المتحدة وهو ما أثار استياء المغرب".
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