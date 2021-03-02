تحطم طائرة بجنوب السودان ومقتل 10 أشخاص

أفاد موقع روسيا اليوم نقلا عن مراسله ، بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم بحادث تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان. وذكر الموقع الروسي أن الطائرة التجارية تحطمت في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي.

وأشار موقع روسيا اليوم ان الطائرة كانت متجهة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا.

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