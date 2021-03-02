4 قرارات عاجلة لـ مجلس الوزراء السعودي

أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرارًا بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والطاقة والعلوم "اليونسكو"؛ بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، والتي عُقدت اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء بحسب صحيفة سبق السعودية.

‎ووافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الصادر بقرار المجلس رقم ( 235 ) وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ ، على النحو الوارد في القرار.

‎وأصدر المجلس قرارا بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

‏‎واتخذ المجلس قرارا بإضافة ممثل من ‎وزارة التعليم وممثل من ‎وزارة الصحة إلى لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.

ورفع ‏أعضاء ‎مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ‎ولي العهد، وبما منّ اللهُّ عليه بالصحة والعافية.

وأشار المجلس أيضا إلى تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير "أنشطة المرأة في الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ثمرة الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة وإسهام برامج ‎رؤية المملكة 2030 في دعم تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح.

وتابع المجلس آخر مستجدات جائحة ‎كورونا على النطاقين المحلي والدولي، ومجموعة من التقارير عن مراكز اللقاح الجديدة في مختلف المناطق، والتأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وثمن المجلس كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ويجدد إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية.