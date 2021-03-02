بشأن السفر إلى واشنطن.. بيان عاجل من السفارة الأمريكية في السعودية

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض بيانا عاجلا بشأن إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة في الرياض وجدة والظهران.
وعبر توتير أشارت السفارة السعودية الي أنه يمكن للمسافرين جدولة المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر الإنترنت عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر مؤقتة نظرًا لتدابير الوقاية من كورونا بحسب ماذكرت صحيفة سبق السعودية.
والمحت السفارة إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة (MRV) حتى الـ30 من سبتمبر 2022.
كما نوهت السفارة الي ان الأولوية لجميع المتقدمين الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بالرسوم المدفوعة ذاتها سابقًا.
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