بشأن السفر إلى واشنطن.. بيان عاجل من السفارة الأمريكية في السعودية

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض بيانا عاجلا بشأن إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران.‏

وعبر توتير أشارت السفارة السعودية الي أنه يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة نظرًا لتدابير الوقاية من كورونا بحسب ماذكرت صحيفة سبق السعودية.

والمحت السفارة إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة (MRV) حتى الـ30 من ‏سبتمبر 2022.

كما نوهت السفارة الي ان الأولوية لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية ب‏الرسوم المدفوعة ذاتها سابقًا.