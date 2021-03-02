استراتيجية بايدن تفشل سريعا.. إيران تتحكم في أوراق اللعب مع واشنطن

بينما كانت المنطقة في انتظار النهج الجديد لإدارة بايدن مع إيران للحد من أنشطتها الخطيرة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، بيد أن استراتيجية الإدارة الجديدة أثبتت عجزها تنفيذ ذلك مبكرًا، وأظهرت إيران وكأنها المتحكم في قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.

قال زميل كبير في مؤسسة هدسون لـ"أراب نيوز"، إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط منحت لإيران "رسالة واضحة"، مفادها أنها تستطيع مواصلة هجومها على المنطقة وتهديد أمنها.

يقول مايكل بريجين إن الرسالة التي ترسلها إدارة بايدن إلى إيران هي أنه "يمكنك ضرب إسرائيل، يمكنك ضرب المملكة العربية السعودية، يمكنك ضرب المهمة الأمريكية في العراق. سنفعل كل ما في وسعنا للتغلب عليها". في إشارة إلى الهجمات الاخيرة التي نفذتها ايران.

يوم الاثنين، ألقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو باللوم على إيران في انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو لإذاعة "كان" العبرية:"كانت هذه بالفعل عملية نفذتها إيران. هذا واضح".

وذكر بريجينت أنه بمجرد أن رفعت إدارة بايدن الحوثيين المدعومين من إيران من قائمة المنظمات الإرهابية، هاجمت الميليشيا السعودية.

أثار هجوم شنته جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والذي تسبب في اشتعال النيران في طائرة مدنية في مطار أبها السعودي الشهر الماضي، غضبا دوليا. وفي الآونة الأخيرة، أدان زعماء العالم والعرب الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيات الحوثي على السعودية يوم السبت الماضي ، والتي استهدفت الرياض وخميس مشيط.

ردًا على هذه "الاعتداءات والاستفزازات" التي يقول بريجينت إنها خارج "كتاب اللعب الإيراني"، تظهر الولايات المتحدة أنها لن تقف في طريق إيران.

قالت الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن استئناف الدولتين الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، الذي ألغى العقوبات الاقتصادية الواسعة ضد إيران مقابل قيود تهدف إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية - وهو أمر تقول إيران ردًا عليه "شكرا، لا نريد".

لكن للأطراف لم تستطع حتى الآن الاتفاق على من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى. وتقول إيران إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات، بينما تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود إلى الامتثال للاتفاق الذي تنتهكه إيران بشكل تدريجي متسارع منذ عام 2019.

يقول بريجينت إن صفقة إيران لعام 2015 صعدت من "القدرات الإرهابية" لطهران، في الشرق الأوسط، وردًا على ذلك قال بايدن إنه سيتوقف عن بيع "القدرات الهجومية للسعوديين أو الإماراتيين" و "تخفيض هجمات الميليشيات على البعثة الأمريكية في العراق".

يقول بريجينت إن أمر ترامب باغتيال سليماني كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة حيث أعاد "الردع في السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، في حين أن بايدن، كما يقول، "أعاد بيئة متساهلة لإيران".

خلال إدارة باراك أوباما - التي كان بايدن خلالها نائبًا للرئيس - قيل لسليماني إن الولايات المتحدة لا تستطيع ضرب الحرس الثوري الإسلامي، لأن الاستخدام المرخص للقوة العسكرية لم يسمح بذلك. وقال بريجينت:"لقد غير ترامب كل ذلك". ومع ذلك ، ذكر بريجينت الآن أن إيران تعتقد أن لديها "حلفاء في الولايات المتحدة".

وقال:"إذا كنت جزءًا من الحرس الثوري الإيراني ، يبدو لي أنه يمكنك فعل ما تريد خلال السنوات الأربع المقبلة. لا يمكنني التفكير في إهانة أكبر من أن أكون حليفًا للحرس الثوري الإيراني".