بعد الحكم بسجنه.. ساركوزي يهدد بمقاضاة فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاس ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامه بفساد واستغلال نفوذ، اليوم الثلاثاء، أنه قد يلجأ للطعن على الحكم الصادر ضده، في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال ساركوزي في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بعد يوم من الحكم عليه بالسجن: "لا أستطيع القبول بإدانتي في شيء لم أرتكبه"، مضيفًا "الحكم كان مليئًا بالتناقضات.

وتابع ساركوزي: "الحكم لم يقدم أي دليل ملموس. لقد قدم فقط بعض الأدلة الظرفية".

وأشار ساركوزي إلى أن الاستنتاجات التي أسفرت عنها التحقيقات غير صحيحة وغير مبررة تمامًا، مؤكدًا أنه سيطعن على الحكم.

وتابع: "ربما سأضطر لنقل هذه المعركة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. سيكون مؤلمًا بالنسبة لي لإدانة بلدي، ولكني مستعد لأن ذلك سيكون ثمن الديمقراطية".

وردا على سؤال حول مستقبله السياسي ، وسط تكهنات بأن اليمين في فرنسا قد ينظر إليه على أنه مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية العام المقبل ، قال ساركوزي: "قلت إنني لن أكون مرشحًا وأنا أصر على ذلك".

وأصدرت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، حكمًا بالسجن بحق ساركوزي، بالسجن 3 سنوات على خلفية قضايا متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ.