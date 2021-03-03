أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة السورية في بيان لها بحسب شبكة أخبار وطن سوريا ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان ارتفع 15696 إصابة.
كما رصدت الصحة السورية تعافي 81 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 9961 .
كما سجلت الوزارة السورية وفاة 7 حالات وفاة جديدة بـ الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 1039.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا .. وفيات كورونا ترتفع إلى 1039 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.