نشرة أخبار العالم| وزير خارجية قطر في القاهرة.. بايدن يتراجع أمام السعودية ويعاقب روسيا.. تحذير خطير من الصحة العالمية.. والسودان ينتصر على إثيوبيا

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

ناقش رئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الرد على الهجوم الذي استهدف السفينة الإسرائيلية في خليج عمان، في جلسة مناقشة "حساسة" بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب القناة السابعة العبرية.

كشفت مصادر عسكرية سودانية موثوقة أن الجيش السوداني اقترب من السيطرة على آخر معاقل ميليشيات إثيوبية داخل السودان.

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من أن واحد من كل أربعة من سكان العالم سيعاني من مشاكل في السمع بحلول عام 2050 ، ودعت إلى مزيد من الاستثمار في الوقاية والعلاج، وفق ما أوردت صحف دولية.

قررت السلطات السعودية خلال الساعات الماضية اغلاق عدد من المساجد مؤقتًا بعد ثبوت إصابة عدد من المصلين بفيروس كورونا المستجد، في تدخلٍ سريع من قبل السلطات حفاظًا على صحة الناس، وفق ماذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

أكدت مصر والسودان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات ضد مسؤولين رفيعي المستوى في روسيا، وذلك على خلفية قضية تسميم واعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني.

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية باتخاذ إجراء عاجل بشأن العمالة الوافدة لدي البلاد.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، أنه ينوي تطوير اتفاق أمني خاص مع حلفاء إسرائيل من دول الخليج، الذين يساورهم القلق المشترك حول إيران.

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، عقوبات على قياديين اثنين في مليشيات الحوثي الإرهابية، على خلفية الهجمات الحوثية الأخيرة على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

نشرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تقريرًا أكدت فيه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة إلى مساعدة المملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

ذكرت قناة "الشرق" السعودية أن نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى القاهرة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وأعرب له عن قلقه حيال الأزمة الإنسانية القائمة في إقليم تيجراي جنوبي إثيوبيا.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على السعودية ومدينة مأرب اليمنية. وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الحوثيين فاقموا الأزمة الإنسانية الأليمة لليمنيين، مؤكدًا أن الهجمات الحوثية على الرياض هددت المناطق المدنية.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقوبات على عدة شخصيات أمنية وعسكرية روسية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أصدر سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.

أفادت صحيفة اليوم التالي السودانية أن السلطات السعودية اتخذت قرارا عاجلا بشأن السودان حيث إعادة باخرة تحمل شحنة من المواشي الى الموانئ السودانية بسبب نقص مناعة الحيوان بعد أيام من ارجاع باخرة لذات السبب.

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، السفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد آل خاجة، بعد تقديم الأخير أوراق اعتماده كأول سفير إماراتي لدى إسرائيل.

ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، على منظمات ومسؤولين روس، بسبب قضية اعتقال وتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاس ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامه بفساد واستغلال نفوذ، اليوم الثلاثاء، أنه قد يلجأ للطعن على الحكم الصادر ضده، في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أفادت شبكة "إل.بي.سي.آي" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن المحتجين قاموا بقطع طريق دوار كفرمان بالعوائق الحديدية احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي.

أفاد موقع روسيا اليوم نقلا عن مراسله ، بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم بحادث تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان.