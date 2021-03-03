العراق.. بيان عاجل من الشرطة بشأن داعش

نجحت مديرية الأمن في محافظة السليمانية بالعراق "الآسايش"، اليوم الثلاثاء، في اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش.
وبحسب موقع "ناس "العراقي ، أشارت مديرية الأمن العراقية في بيان الي انه بناء على معلومات مسبقة، تمكنت قوات الآسايش في غرب السليمانية من اعتقال إرهابي في 27 فبراير الماضي".
وذكر البيان قائلا "إن المتهم انتمى لتنظيم داعش عام 2014 في محافظة صلاح الدين وتحديدا قضاء بيجي وبايعه في العام نفسه، وبقي معه لغاية عام 2015".
واضاف البيان "وبعد هزيمة التنظيم في حدود محافظة صلاح الدين ذهب إلى سوريا واستمر في العمل بين صفوفه هناك".
وواصل: "في فبراير الماضي عاد إلى العراق وذهب إلى أربيل وسكن فيها لغاية 26 من الشهر ذاته، ومن بعدها توجه لحدود محافظة السليمانية، وفي 27 فبراير الماضي تمكنت قوات الآسايش من اعتقاله".
وبيّن، أن "التحقيقات معه مستمرة من قبل قاضي التحقيق وهو معتقل بتهمة الإرهاب"، وأن المتهم من أهالي محافظة صلاح الدين".
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