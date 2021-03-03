كيفية تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1443ه‍، حيث منذ بداية العام المنقضي اتاحت الحكومة السعودية إمكانية تسجيل طلاب وطالبات الصف الاول الابتدائي عبر المنصة الإلكترونية نظام نور، لذا وجب علينا بعد الإعلان الرسمي من وزارة التعليم السعودية عن بدء التسجيل للمرحلة الجديدة من الطلاب والطالبات الجدد نقدم لكم عبر موقع ثقفني خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي.

لكي تتمكن عزيزي الأب أو الأم في تسجيل ابنك او بنتك للمرحلة الابتدائية عليكم بإتباع الخطوات التالية:



الدخول على رابط منصة نور التعليمي. إدخال كلمة السر الخاصة بوالد أو والدة الطالب أو الطالبة. في حالة عدم وجود حساب لك في موقع نور يجب عليك الدخول على أنشاء حساب جديد. بعد أن قمت بعمل حساب في نظام نور عليكم بإختيار التسجيل الصف الاول الابتدائي. النقر على تسجيل جديد. تسجيل جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة. تسجيل بيانات التواصل الخاصة بأسرة الطالب أو الطالبة. تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة. إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة مثل شهادة الميلاد، ومحل الإقامة. النقر على الموافقة على الشروط والأحكام. مراجعة كافة البيانات المدخلة. إختيار المدرسة التي يرغب ولي الأمر أن يدخل ابنه أو بنته بها كما يجب عليه تحديد مدرسة أخري اضافيه في حالة عدم وجود أماكن في المدرسة الأولي يلتحق بالثانية. في النهاية يقوم ولي الامر بالضغط على كلمة حفظ.

حددت وزارة التعليم السعودية بعض من الشروط والضوابط الهامة الواجب توافرها في المتقدمين في التسجيل في نظام نور والتي تتمثل في التالي:

وجود شهادة من الروضة موضح فيها تعلم الطالب قدرته علي الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

أن يكون الطالب أو الطالبة قد أكمل عامه السادس، ويسمح بأن يقل عمر الطالب عن ٣ أشهر في حالة توافر أماكن بالمدرسة.

في الختام: نتمني لكل أبناء المملكة العربية السعودية دوام التوفيق والنجاح ونؤكد أننا مستعدون دائما للرد علي استفسارات وتساؤلات الجميع في صندوق التعليقات أسفل مقالنا كيفية تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور واهم شروط التسجيل في العام الجديد.