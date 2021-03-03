تسجيل نظام نور لطالب جديد لعام 1443 بخطوات تم وضعها علي المنصة

تسجيل نظام نور لطلب جديد للعام الدراسي القادم 1443 بخطوات تم وضعها علي المنصة بشكل بسيط وميسر لكي ما يتم التسهيل علي أولياء الأمور وحرصاً علي سلامة الأبناء فقد تم وضع تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 علي المنصة وتم إضافة الميزة الجديدة لكيفية التسجيل علي الموقع من خلال إنشاء حساب ولي الأمر علي نظام نور لكي ما يتم التسهيل علي أولياء الأمور لكي ما يقوموا بتسجيل كافة البيانات الخاصة بأبنائهم كطلاب جدد للعام 1443 كما تم إتاحة الخدمة الجديدة أيضاً وهي نظام نور تسجيل برقم الهوية والتي يتم من خلالها الوصول للبيانات بشكل سريع بعد إضافة رقم الهوية والقيام بعدها بالتسجيل لكافة ما يتم طلبه من بيانات علي المنصة كما تم البدء في تسجيل الطلاب المستجدين في النظام وذلك لكي ما يقوموا بتحديد ما هي المدرسة الراغبين في الالتحاق بها وإدارة المدرسة التي يريدونها واليوم سوف نتعرف علي الخطوات وكافة المعلومات المتعلقة بالشأن من نظام نور برقم الهوية .

تسجيل نظام نور لطالب جديد للعام الجديد 1443 وما هي الخطوات الخاصة بذلك

كانت المبادرة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم السعودية لكيفية تسجيل كافة الطلاب الجدد للعام الجديد 1443 وكانت المبادرة من الوزارة أن يتم إطلاقها من خلال المنصة الرسمية والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم السعودية والتسجيل الخاص بالصف الأول الابتدائي ولكي ما يتم التسجيل من خلال إنشاء حساب ولي الأمر علي نظام نور أذا ما كان ولي الأمر لم يقم بالتسجيل سابقاً أما في حالة أنه قد قام بالتسجيل سابقاً فيكون الدخول علي الموقع بالبيانات التي قام بالتسجيل بها قبلاً من خلال اسم المستخدم ورقم الهوية الخاص به وكلمة المرور التي يتم استخدامها للدخول للموقع في نظام نور برقم الهوية .

يمكن من خلال التسجيل برقم الهوية وهذه أول ميزة لتسهيل كيفية الدخول بشكل سريع علي المنصة . نور نظام تم وضعه من قبل الوزارة لكي ما يتم التسهيل علي أولياء الأمور والطلاب الجدد وحرصاً علي سلامتهم . تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1443 علي المنصة كإضافة جديدة من الوزارة . يتم الدخول علي المنصة ومن خلالها يمكن التعرف علي الأداء الخاص بالأبناء كل شهر . إنشاء حساب ولي الأمر علي نظام نور ومن خلاله يمكنه متابعة أداء الأبناء من خلال التقارير الصادرة من المعلمين . خطوات تسجيل طالب في النظام 1443 يمكنه من التعرف علي النتائج المتعلقة باختباراته التي قام بها . يمكن لكافة الطلاب أن يكونوا علي تواصل مع كافة المعلمين وأيضاً المعلمات من خلال المنصة . يمكن لكافة الطلاب المسجلين علي المنصة أن يتعرفوا علي كل ما يتعلق بجداول الحصص وما هي مواعيد الاختبارات . نظام نور برقم الهوية علي موقع وزارة التربية والتعليم السعودية ومن خلاله يتم التعرف علي كافة التفاصيل . هناك خدمات أخري متاحة علي المنصة أكثر من ذلك فبعد التسجيل يمكن لأي طالب الاستفادة من هذه الخدمات .

يتم الدخول علي المنصة من خلال الموقع الرسمي لها علي الأنترنت .

من خلال الصفحة الرئيسية للمنصة يتم الضغط علي كلمة تسجيل الدخول .

يتم بعد ذلك الضغط علي الاختيار الخاص بالتسجيل الجديد الذي يحتوي علي كلمة تسجيل الأبناء .

يتم تسجيل كافة البيانات التي يتم طلبها علي المنصة سواء الاسم أو ما يتعلق بالبيانات الشخصية .

يتم الدخول علي الموقع الرسمي لها ويتم ملء البيانات المتعلقة بالأم وبيانات الطالب الجديد .

يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بعنوان السكن وتسجيل أي وسيلة يتم التواصل من خلالها .

يتم التسجيل في المدرسة التي يريد الطالب الالتحاق بها والإدارة التابعة لها وتسجيل اسم مدرسة أخري كترتيب أحتياطي .

يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالمنصة علي الأنترنت للقيام بالتسجيل . إنشاء حساب ولي الأمر علي نظام نور ويتم الضغط علي كلمة تسجيل لولي أمر طالب جديد . يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بولي الأمر قبل الشروع في تسجيل البيانات الخاصة بالطالب . نظام نور تسجيل برقم الهوية ويتم تسجيل اسم المستخدم ويتم تسجيل رمز مرور خاص به لاستخدامه . نور نظام بعد تسجيل كافة البيانات الخاصة بالتسجيل لأول مرة لولي الأمر يتم تسجيل الدخول مرة أخري . تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 يتم من خلال البيانات السابق ذكرها عالياً في المقال نظام نور برقم الهوية .

أوجه الاستفادة من التسجيل علي المنصة والفوائد التي تعود علي الأشخاص الذين قاموا بالتسجيلما هي الخطوات التي يتعين علي الطالب الجديد أن يتبعها ليتم التسجيل في النظام لعام 1443الخطوات التي يجب إتباعها لتسجيل حساب جديد لولي الأمر في حالة عدم التسجيل علي المنصة

تسجيل نظام نور لكافة الطلاب الجدد الخاص بالصف الأول الابتدائي وأتت هذه المبادرة من وزارة التربية والتعليم السعودية لكي ما يتم تسهيل الأمور علي أولياء الأمور والطلاب الجدد ويأت التسجيل من خلال المنصة حرصاً علي الصحة العامة بدلاً من التنقل من مكان لمكان وذلك يأتي من ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم إتباعها بسبب فيروس كورونا جاء التسجيل من خلال المنصة .