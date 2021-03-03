لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكى توافق على تولى بيرنز رئاسة الـCIA

جدة - نرمين السيد - وقال السناتور الديمقراطى مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ إن "اللجنة وافقت بإجماع الآراء على ترشيح الرئيس جو بادين للدبلوماسى وليام بيرنز لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية". وتمهد هذه الموافقة الطريق أمام تصويت عام بالمجلس على الترشيح. يذكر أن بيرنز كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة فى موسكو فى الفترة من 2005 إلى 2008. وخلال عمله سفيرا فى موسكو، شارك ويليام بيرنز فى محاولات لـ "إعادة إطلاق" العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا فى فترة الولاية الأولى للرئيس السابق باراك أوباما، وفى الفترة 2011-2014، عمل بيرنز نائبا لوزير الخارجية، قبل تقديم استقالته من هذا المنصب.

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