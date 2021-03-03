أول ولاية أمريكية تعلن إلغاء الكمامة وإنهاء قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد تيت ريفز، حاكم ولاية "ميسيسيبى" الأمريكية، أنه سيلغى تفويض الكمامات، كما سيتم إنهاء جميع القيود التجارية المتعلقة بـ فيروس كورونا بعد انخفاض أعداد الإصابات، وبدء توافر اللقاحات المضادة له.





ووفقا لـ موقع روسيا اليوم، قال حاكم "ميسيسيبى" : "سنرفع جميع تفويضات الكمامات فى المقاطعة الخاصة بنا وستكون الشركات قادرة على العمل بكامل طاقتها دون أى قواعد تفرضها الدولة". كورونا فى أمريكا وتابع: "لقد انخفض عدد من يمكثون بالمستشفيات وانخفضت أعداد الإصابات، ويتم توزيع اللقاح بسرعة".

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