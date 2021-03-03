القبض على 7 إثيوبيين في السعودية بتهمة سرقة عملاء البنوك

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اعتقال 7 إثيوبيين مخالفين عقب ارتكابهم جرائم بالسرقة والاعتداء على المواطنين والمقيمين.
وذكرت شرطة مكة أن الجهات المعنية بمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، تمكنت من القبض على 7 إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وترصد المتهمون أمام البنوك للعملاء واعتدوا عليهم بعد خروجهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، باستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة، بحسب الصحيفة.
فيما قدّرت المبالغ المسروقة بنحو632 ألف ريال، وجرى إيقاف الـ7 متهمين واتخذت كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.
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