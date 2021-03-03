بايدن يسحب مرشحته لمنصب مديرة الإدارة والميزانية في البيت الأبيض

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترشيح نيرا تاتدن، لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، بعد تعثر المصادقة على ترشيحها من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان، إنه سحب ترشيح نيرا تاتدن، لكنه لا يزال يتطلع إلى أن تلعب دورًا آخر في إدارته، بحسب موقع "يو إس آي توداي".

ويعد رفض مجلس الشيوخ التصديق على تعيين نيرا تاتدن، أول ضربة سياسية كبيرة لبايدن في ترشيحاته للإدارة الجديدة.

وكانت نيرا تاندين لقيت معارضة كبيرة من قبل مشرعي مجلس الشيوخ، بسبب موقفها وإطلاقها سلسلة تغريدات العام الماضي هاجمت فيها بلهجة شديدة أعضاء جمهوريين وديمقراطيين من المختلفين معها.

وانتقدت نيرا تاتدن بسبب قيامها بحذف أكثر من 1000 تغريدة من حسابها على "تويتر" قبل ترشيحها ، ما أثار مخاوف بشأن التزامها بالشفافية إذا تولت المنصب.