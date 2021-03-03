واشنطن تفرض رسوم إغراق على واردات لفائف الألومنيوم من 16 دولة

فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسومًا لمكافحة الإغراق على واردات لفائف الألومنيوم من 16 دولة.

وتصل هذه الرسوم إلى 242.8 % على الواردات من ألمانيا و83% على الواردات من البحرين، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت الوزارة الأمريكية إنها أعفت واردات لفائف الألومنيوم من اليونان وكوريا الجنوبية من تلك الرسوم.

وكان ترامب أعلن في 20 يناير أنه سيستثنى الإمارات من رسوم جمركية تبلغ 10% فرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم.

فيما أعلن البيت الأبيض في الثاني من فبراير أن الرئيس جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم من الإمارات.