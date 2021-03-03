الصومال تقرر إغلاق المدارس والجامعات لـ مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القائم بأعمال وزير الإعلام الصومالى عثمان أبو بكر دوبى، أكد أن هذه القرارات الجديدة التى اتخذتها حكومة تصريف الأعمال تأتى فى إطار الحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

جدير باذكر، أن إجمالى عدد الإصابات بـ فيروس كورونا داخل البلاد بلغ 7392، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 243 حالةً.