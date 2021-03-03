مواطن لبناني يعثر على طائرة إسرائيلية مسيرة

عثر مواطن لبناني من بلدة حولا جنوب لبنان على طائرة "مسيرة " إسرائيلية، في واد يقع بين بلدتي حولا وميس الجبل.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن المواطن أعلم السلطات المختصة على الفور، بعد عثوره على طائرة "مسيرة درون" في تلك المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيشه داخل الأراضي اللبنانية.

وكان حزب الله اللبناني تبنى عملية إسقاط الطائرة المسيرة ونشر "الإعلام الحربي" التابع للحزب صور الطائرة التي جرى إسقاطها.