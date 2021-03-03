ألمانيا تستدعي السفيرة المغربية في برلين بعد خلاف مفاجئ

استدعت وزارة الخارجية الألمانية، السفيرة المغربية في برلين، زهور العلوي، بعد قرار المغرب تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط وهيئات ومنظمات التعاون التابعة لها.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن استدعاء السفيرة إلى لقاء في برلين، جاء بهدف "إجراء مناقشة عاجلة وشرح لما جرى".

ونقلت إذاعة "دويتشه فيله" عن الخارجية الألمانية قولها إن ألمانيا حريصة على استمرار العلاقات مع المغرب، واصفة إياها بـ "الطيبة".

وأضافت أن الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب. لذلك دعا وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية السفيرة المغربية في برلين اليوم إلى لقاء لإجراء مناقشة عاجلة وشرح لما جرى.

وكانت السلطات المغربية أعلنت بشكل مفاجئ تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط وهيئات التعاون والمؤسسات السياسية التابعة لها.

فيما قالت وسائل إعلام مغربية إن القرار المتخذ جاء إثر تراكم عدد من القضايا التي تبين عدم وجود احترام للمملكة المغربية ومؤسساتها، منها إقصاء برلين للرباط في المؤتمر الذي نظمته حول ليبيا في يناير 2020.

كما أشارت مصادر مغربية إلى أن انتقاد ألمانيا لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، يعد أحد أسباب الخلاف.