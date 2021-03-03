مصرع وإصابة 25 شخصاً في حادث تصادم مروع جنوب كاليفورنيا

لقي نحو 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم بين مركبة وحافلة كبيرة لنقل الحصى في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اصطدمت شاحنة تقل 28 شخصا في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا، بحافلة كبيرة لنقل الحصى، ما أسفر عن خسائر بشرية.
ويعتقد أن الضحايا من المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين، حيث كانوا على متن حافلة غير مخصصة لهذا العدد الكبير من الناس، بحسب رئيس دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا عمر واتسون.
وقال واتسون خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن الوضع "مؤسف للغاية"، مشيرا إلى إصابة العشرات خلال الحادث.
وتتراوح أعمار الضحايا بين 20 عاما و55 عاما، حسبما قال مسؤولون للصحيفة، فيما نقل المصابون إلى المستشفى للعلاج.
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