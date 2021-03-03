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عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من الأفراد إلى معرفة رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 بالأردن حيث أن حكومة الأردن أعلنت إطلاق برنامج يدعى تكامل التكميلي لجميع العاملين بأجر يومي، أو في وظائف خاصة، وذلك مساهمة من الحكومة في هذه الظروف العصبية التي تتعرض إليها كافة البلدان حول العالم في هذه الفترة بسبب انتشار جائحة كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 بالأردن

أتاح صندوق المعونة الوطني بالأردن إمكانية توفير رابط يمكن الدخول من خلاله إلى موقع برنامج تكافل 3، فهو يسهل إلى الأفراد إمكانية الاستعلام عن الدعم التكميلي بشكل إلكتروني، حيث التعرف على مواعيد صرف وإتاحة الدعم المالي إلى المستحقين، وتستطيع الوصول إلى موقع الاستعلام عن الدعم التكميلي من خلال موقع صندوق المعونة الوطنية الإلكتروني بشكل سهل، وفي أي وقت لاستكمال خطوات الاستعلام.

الضمان الاجتماعي الأردني

تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن من أفضل وأكثر المؤسسات، التي تقدم الدعم الكامل للمواطنين وبالأخص محدودي الدخل، حيث كان التفكير بتلك الفئة هو الدافع في إطلاق برنامج الدعم التكميلي، كما أن المؤسسة تعمل على تقديم دعم لكل المسنين فيما فوق عمر ال 71 عام.

وقد أعلنت الوزارة أن الحكومة سوف تتولى صرف مبالغ مالية لكل الأفراد المتضررين من فيروس كورونا، وما ترتب عليه من توقف للأعمال، حيث تأثر كلاً من محدودي الدخل، والأرامل، والمطلقات، والمسنين، وذلك من أجل دعم كل المواطنين ومساعدتهم، وضمان مستوى معيشي أفضل إليهم حتى تنتهي جائحة كورونا.

خطوات الاستعلام عن برنامج الدعم التكميلي

إن الحكومة الأردنية تعمل على مساعدة المواطنين المتضررين من وقف الأعمال بسبب فيروس كورونا، وتوفر إليهم الاحتياجات الأساسية إليهم، وذلك يتم من خلال تقديم برنامج تكافل 3، الذي يقدم الدعم الكامل للمواطنين في الأردن ذو الدخل المحدود، وتستطيع الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع صندوق المعونة الوطنية الإلكتروني.

كتابة اسم الشخص المستحق للدعم، ثم رقم البطاقة الشخصية أو الرقم القومي.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل واضح ودقة.

الضغط على أيقونة الاستعلام، والانتظار بعض اللحظات، وسوف تظهر أمامك جميع المعلومات الخاصة بصرف المستحقات ومواعيدها.

تستطيع الآن وفي أي وقت الذهاب إلى رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي والإطلاع على جميع التفاصيل والمعلومات التي ترغب بها، وذلك عبر خطوات سهلة حيث تسعى الحكومة في الأردن من أجل توفير احتياجات المواطنين المتضررين من جائحة كورونا.