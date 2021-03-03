متى تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443 حساب ولي الأمر وموعد غلق التقديم

يعتبر تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور هو أكثر الأمور التي تشغل المواطنين والأسر داخل المملكة العربية السعودية في جميع المناطق والمدن، وبالأخص بعد أن أعلن نور عن بدء استقبال طلبات إلحاق الطلاب بها، ولذلك يبحث أولياء الأمور عن طريقة التسجيل الالكتروني، والتي تم اعتمادها هذا العام لتسهيل الأمر على الأسر، وبالإضافة إلى ذلك كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا لتقليل التجمعات والحد من عدد الإصابات داخل المملكة.

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور

يمكنكم التسجيل بكل سهولة لأولادكم في المرحلة الابتدائية من خلال نور عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولاً إلى موقع نظام نور الالكتروني.

إدخال اسم المستخدم ثم كلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يجب الدخول على تسجيل الأبناء.

واختيار تسجيل طالب جديد.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب.

تحدد صلة القرابة التي تجمع الطالب بولي الأمر.

يجب إدخال بيانات العمل لولي الأمر.

يتطلب بعد ذلك إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.

ثم إدخال البيانات الخاصة بالمدرسة كلها.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بعد ذلك على الموقع.

الضغط على تأكيد طلب.

موعد غلق باب تسجيل الطلاب في المرحلة الابتدائية

تم فتح باب التسجيل في نظام نور لطلاب المرحلة الابتدائية (الصف الأول الابتدائي) بداية من يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر يناير الماضي لعام 2021، حيث أن التقديم يتم على عدد 8 مراحل، ويستمر حتى يغلق بابه في يوم السادس والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2021.

ننصح الآباء والأمهات في المملكة العربية السعودية أن يسارعوا بالحجز لأولادهم والتقديم عند فتح باب التسجيل على الفور لتجنب امتلاء الأماكن قبل أن يجد الطالب مكان له في المدرسة، وهذا ينطبق على كلاً من الطلاب السعوديين وأيضاً على الأجانب الموجودين داخل المملكة العربية السعودية.

وبالتالي نكون قد قدمنا لكم تفاصيل تقديم الطلاب الكترونياً في نظام نور للمرحلة الابتدائية لعام 2021/1442، بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن بداية التسجيل.