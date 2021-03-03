متى تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443 حساب ولي الأمر وموعد غلق التقديم

يعتبر تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور هو أكثر الأمور التي تشغل المواطنين والأسر داخل المملكة العربية السعودية في جميع المناطق والمدن، وبالأخص بعد أن أعلن نور عن بدء استقبال طلبات إلحاق الطلاب بها، ولذلك يبحث أولياء الأمور عن طريقة التسجيل الالكتروني، والتي تم اعتمادها هذا العام لتسهيل الأمر على الأسر، وبالإضافة إلى ذلك كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا لتقليل التجمعات والحد من عدد الإصابات داخل المملكة.طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور
يمكنكم التسجيل بكل سهولة لأولادكم في المرحلة الابتدائية من خلال نور عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول أولاً إلى موقع نظام نور الالكتروني.
- إدخال اسم المستخدم ثم كلمة المرور.
- النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك يجب الدخول على تسجيل الأبناء.
- واختيار تسجيل طالب جديد.
- ثم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب.
- تحدد صلة القرابة التي تجمع الطالب بولي الأمر.
- يجب إدخال بيانات العمل لولي الأمر.
- يتطلب بعد ذلك إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.
- ثم إدخال البيانات الخاصة بالمدرسة كلها.
- إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بعد ذلك على الموقع.
- الضغط على تأكيد طلب.
تم فتح باب التسجيل في نظام نور لطلاب المرحلة الابتدائية (الصف الأول الابتدائي) بداية من يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر يناير الماضي لعام 2021، حيث أن التقديم يتم على عدد 8 مراحل، ويستمر حتى يغلق بابه في يوم السادس والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2021.
ننصح الآباء والأمهات في المملكة العربية السعودية أن يسارعوا بالحجز لأولادهم والتقديم عند فتح باب التسجيل على الفور لتجنب امتلاء الأماكن قبل أن يجد الطالب مكان له في المدرسة، وهذا ينطبق على كلاً من الطلاب السعوديين وأيضاً على الأجانب الموجودين داخل المملكة العربية السعودية.
وبالتالي نكون قد قدمنا لكم تفاصيل تقديم الطلاب الكترونياً في نظام نور للمرحلة الابتدائية لعام 2021/1442، بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن بداية التسجيل.
- شحن شدات ببجي مجاناً 100% عدد لا نهائي من الشدات
الوسوم
يعتبر تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور هو أكثر الأمور التي تشغل المواطنين والأسر داخل المملكة العربية السعودية في جميع المناطق والمدن، وبالأخص بعد أن أعلن نور عن بدء استقبال طلبات إلحاق الطلاب بها، ولذلك يبحث أولياء الأمور عن طريقة التسجيل الالكتروني، والتي تم اعتمادها هذا العام لتسهيل الأمر على الأسر، وبالإضافة إلى ذلك كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا لتقليل التجمعات والحد من عدد الإصابات داخل المملكة.طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور
يمكنكم التسجيل بكل سهولة لأولادكم في المرحلة الابتدائية من خلال نور عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول أولاً إلى موقع نظام نور الالكتروني.
- إدخال اسم المستخدم ثم كلمة المرور.
- النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك يجب الدخول على تسجيل الأبناء.
- واختيار تسجيل طالب جديد.
- ثم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب.
- تحدد صلة القرابة التي تجمع الطالب بولي الأمر.
- يجب إدخال بيانات العمل لولي الأمر.
- يتطلب بعد ذلك إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.
- ثم إدخال البيانات الخاصة بالمدرسة كلها.
- إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بعد ذلك على الموقع.
- الضغط على تأكيد طلب.
تم فتح باب التسجيل في نظام نور لطلاب المرحلة الابتدائية (الصف الأول الابتدائي) بداية من يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر يناير الماضي لعام 2021، حيث أن التقديم يتم على عدد 8 مراحل، ويستمر حتى يغلق بابه في يوم السادس والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2021.
ننصح الآباء والأمهات في المملكة العربية السعودية أن يسارعوا بالحجز لأولادهم والتقديم عند فتح باب التسجيل على الفور لتجنب امتلاء الأماكن قبل أن يجد الطالب مكان له في المدرسة، وهذا ينطبق على كلاً من الطلاب السعوديين وأيضاً على الأجانب الموجودين داخل المملكة العربية السعودية.
وبالتالي نكون قد قدمنا لكم تفاصيل تقديم الطلاب الكترونياً في نظام نور للمرحلة الابتدائية لعام 2021/1442، بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن بداية التسجيل.
- شحن شدات ببجي مجاناً 100% عدد لا نهائي من الشدات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443 حساب ولي الأمر وموعد غلق التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.