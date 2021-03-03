إلية صرف حساب المواطن www.ca.gov.sa موعد صرف دفعة مارس 2021 وشروط الأهلية

صرف حساب المواطن لشهر مارس 2021، رجب 1442، والذي يتابعه المواطن السعودي شهريا في نفس الموعد، هؤلاء المسجلين لدى قاعدة بيانات الموقع والذين تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، حسب المعايير التي تم وضعها والتي يتم تعديلها بين الحين والآخر لضمان أن يكون المسجل لدى قوائم المستفيدين مستحقا لصرف المبلغ النقدي في الحساب البنكي له شهريا.

المؤسسات الاجتماعية والخدمية في المملكة العربية السعوديةحساب المواطن

هو نظام اجتماعي خدمي قامت المملكة العربية السعودية بإنشائه منذ عدة سنوات يهدف لتقديم الدعم النقدي الشهري للأسر الفقيرة والتي للها دخل شهري لا يتناسب مع احتياجاتها، هؤلاء المتضررين بشكل مباشر من قوانين الإصلاح الاقتصادي الجديدة بهيئات ومؤسسات المملكة، خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2030، والتي كان لها عدد من التدابير وعدد من التوابع، والتي أتت سلبا على المواطن ذو الدخل المحدود والذي لا يتمكن من مواجهة ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل.

شروط الأهلية والاستحقاق

عند اقتراب موعد صرف حساب المواطن السعودي قامت المؤسسة المسؤولة عنه بتذكير المستفيدين بالمعايير الواجب توافرها بالمسجلين في الحساب، كما يتم تذكيرهم أيضا بالمعايير الجديدة والتدابير اللازمة لعدم تعريض المواطن لوقف صرف الدفعات المستحقة له في مارس 2021، والتي منها:

يكون المسجل بالموقع سعودي الجنسية، باستثناء أبناء السعوديين أو السعوديات من أب أو أم غير سعوديين، حاملي بطاقات التنقل.

يتم كتابة الدخل الشهري للأسرة بشكل صحيح.

يقوم المواطن بكتابة عدد الأسرة والحالة الاجتماعية.

ومن الهام ألا يكون من ارباب دور الإيواء أو الرعاية الاجتماعية.

أن يكون مقيما بالمملكة في الثلاثة شهور الأخيرة وغير معتاد على السفر خارج المملكة.

يتم إيقاف تسجيل طلبات جديدة بالموقع الرسمي بالوقت الحالي، لحين دراسة ما لدى الوزارة من طلبات، على أن يتم تحديد موعد جديد للتسجيل الحديث.

على المسجلين بالموقع إثبات الاستقلالية في المسكن لضمان الأهلية.

المعايير والتدابير الجديدةموعد صرف حساب المواطن

يتم تحديد ميعاد الصرف بشكل عام في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد أو تأخيره في حال تزامن مع عطلة رسمية، فيكن في يوم 10 مارس 2021، على أن يكون في اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر حسب وجود عطلة في هذا التاريخ، ويتم قبل الصرف بيومين تحديد الموعد المؤكد للصرف بالحسابات البنكية للمستفيدين.