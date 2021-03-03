زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت "الوزارة"، فى بيان لها، بحسب موقع "روسيا اليوم" إلى أنها رصدت الزلزال عند الساعة 8:22 صباح اليوم الأربعاء على بعد 108 كيلومترات إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على الجزيرة المذكورة، لافتة إلى أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 50 كلم.

وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أى إصابات أو دمار، كما لم تصدر أى إنذارات بشأن احتمال موجات تسونامى.