الإمارات ترسل طائرتى مساعدات إنسانية إلى السودان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية فى دبى، إن الطائرتين وصلتا مطار الخرطوم محملتين بإمدادات تزن 54 طنا، قيمتها قرابة الـ 3 ملايين درهم، تشمل معدات حماية الموظفين، ومعدات طبية للطوارئ، وإمدادات طبية خاصة بالاختبارات المعملية.

وذلك استجابة من الإمارات لحالة الطوارئ الصحية والأزمة الإنسانية المتزايدة فى السودان، كما يهدف إلى توفير الأدوية الضرورية للحفاظ على الحياة.

وذكر موقع "الإمارات اليوم" أنه من المتوقع أن تسهم هذه المساعدات فى تعزيز قدرة المرافق الصحية، على مواجهة جائحة كورونا، وسد النقص الحاد بالأدوية، حيث سيستفيد منها أكثر من 700 ألف شخص.