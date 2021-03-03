جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية فى دبى، إن الطائرتين وصلتا مطار الخرطوم محملتين بإمدادات تزن 54 طنا، قيمتها قرابة الـ 3 ملايين درهم، تشمل معدات حماية الموظفين، ومعدات طبية للطوارئ، وإمدادات طبية خاصة بالاختبارات المعملية.
وذلك استجابة من الإمارات لحالة الطوارئ الصحية والأزمة الإنسانية المتزايدة فى السودان، كما يهدف إلى توفير الأدوية الضرورية للحفاظ على الحياة.
وذكر موقع "الإمارات اليوم" أنه من المتوقع أن تسهم هذه المساعدات فى تعزيز قدرة المرافق الصحية، على مواجهة جائحة كورونا، وسد النقص الحاد بالأدوية، حيث سيستفيد منها أكثر من 700 ألف شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات ترسل طائرتى مساعدات إنسانية إلى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.