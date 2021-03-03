برلماني ليبي يتهم زوجة أردوغان بالتحكم في الموانئ الليبية

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الليبي، علي التكبالي، أن زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتحكم في الموانئ الليبية.

وقال التكبالي في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، إن زوجة أردوغان هي التي تتحكم في الشركة التي تتحكم في الموانئ الليبية، وهي التي تفتش كل شيء وتأخذ الضرائب.

وانتقد البرلماني الليبي موقف رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الذي يراه مؤيدا لبقاء التواجد التركي في ليبيا والتحكم بمصير البلاد، وفقا لموقع "إرم نيوز".

وفي وقت سابق، قال التكبالي إن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، لن يستطيع تقديم شيء أمام هذه الضغوط، موضحا أن الميليشيات باتت تسيطر على الأمن في العاصمة طرابلس.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي، إلى وجود خلافات حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بسبب الضغوطات مما وصفهم بــ"المتأسلمين المؤدلجين" والمجتمع الدولي والمليشيات التي شرعنها رئيس حكومة الوفاق.