هل يسبب كورونا اختلالاً عقلياً.. مصاب بالفيروس يحاول خنق مريضة في مستشفى بالأردن

هاجم أحد مرضى فيروس كورونا في مستشفى الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمان، إحدى المريضات، محاولا خنقها، ما فتح أسئلة حول ما إذا كان الفيروس يمكن أن يسبب اختلالا عقليا؟ .

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، أن رجلاً سبعينياً هاجم المريضة محاولا خنقها، لكن الكوادر الطبية تدخلت في اللحظات الأخيرة وأبعدته عنها.

فيما قال مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور ماجد نصير إن من أعراض كورونا ظهور اختلال عقلي لدى المرضى، موضحا أنه تم التعامل مع الحالة بالسرعة الممكنة دون تطور الحدث.

وأشار إلى أن الرجل السبعيني هو بروفيسور جامعي، ولم يكن لديه أي أمراض عقلية سابقا.

وأضاف نصير أنه تم نقل المريض إلى غرفة خاصة وعزله داخل المستشفى، مع وضعه تحت المراقبة الحثيثة بشكل دائم من قبل الكوادر الطبية.

وأفادت تقارير إسبانية، في فبراير الماضي، بأن أحد مصابي كورونا أشعل حريقا في مستشفى "بويرتا ديل مار" بمدينة قادش، جنوب البلاد، كما حاول إشعال النار في فراشه.