طرق شحن جواهر فري فاير 2021 التي تشغل بال الكثير من عشاق الألعاب الإلكترونية وقد نالت لعبة فري فاير على شعبية كبيرة ضمن ألعاب البقاء على قيد الحياة حيث ينزل اللاعبين أرض معركة ويستمر التنافس والقتال للنجاة من الموت ويقع الكثير من راغبي شراء مجوهرات واللعبة التي يمكن استخدامها للحصول على ملابس أو أسلحة للنصب والغش من المواقع المختلفة التي تروج لبيع هذه المجوهرات بصورة مجانية وسوف نتناول كيفية الحصول على الجواهر بطريقة شرعية خلال السطور التالية.

طرق شحن جواهر فري فاير 2021

تعتبر الطريقة السليمة والمعترف بها لشحن جواهر لعبة فري فاير الشهيرة هي الشحن من خلال استعمال البطاقات الائتمانية ( الفيزا أو الماستر كارد) أو بواسطة استخدامه بطاقة جوجل بلاي والتي يتم شراؤها من العديد من الأماكن مقابل القيام بشراء بعض المنتجات أو القيام بأداء بعض التعليمات فيتم الحصول على نقاط على البطاقة يتم استخدامها في شحن جواهر اللعبة بعد الدخول عليها ويتم ذلك عن طريق :

شحن جواهر لعبة فري فاير من خلال رصيد جوجل بلاي

يتاح في بعض الدول مثل المغرب إمكانية شحن الرصيد الخاص بالشخص على جوجل بلاي من خلال شبكات الاتصال سواء شركة إينوي أو اتصالات المغرب ثم القيام باستخدامه في شراء جواهر اللعبة باتباع الخطوات التالية:

استخدام الهاتف الشخصي للدخول على الحساب الخاص على بلاي ستور.

اختيار طريقة الدفع من القائمة الجانبية payment method.

ثم الضغط على اختيار utiliser la facturation maroc للأجهزة التي تم ضبطها على الفرنسية.

القيام بإضافة الدفع من خلال اتصالات المغرب أو شركة إينوي عبر جوجل بلاي.

القيام بشحن الرصيد من خلال عروض*9 عن طريق طلب رقم 555 ثم النقر على رقم 1 ثم إدخال كود بطاقة التعبئة وبعده كود *9 لشحن الرصيد.

التوجه إلى اللعبة لشراء الجواهر عبرها عن طريق النقر على الخانة المخصصة لشحن المجوهرات وتحديد عدد المجوهرات المطلوب شرائه.

طريقة شحن ماسات فري فاير بواسطة بطاقة جوجل بلاي

يمكن للاعبي لعبة فري فاير الإلكترونية القيام بشراء الدايموند اللازمة لشراء الأسلحة والأغراض اللازمة للترقي في اللعبة من خلال استخدام بطاقة جوجل بلاي وهي عبارة عن كود أو كوبون يتم الحصول عليه من بعض المواقع بعد القيام ببعض العمليات أو التعليمات أو مشاهدة بعض الفيديوهات والتي يحصل الشخص على مجموعة نقاط من تلك المواقع يتم استبدالها ببطاقة جوجل بلاي، كما يمكن أيضا الحصول عليها بعد ٱجراء بعض عمليات الشراء عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة وتتراوح قيمة بطاقة جوجل بلاي ما بين عشرة إلى خمسين دولار يتم استعمالها في شراء جواهر اللعبة الشهيرة فري فاير بعد تسجيل الدخول فيها.

لعبة فري فاير

تعتبر تلك اللعبة من أكثر الألعاب القتالية الإلكترونية انتشاراً حيث تجاوزن نسب تحميلها النصف مليون وهي من الألعاب القتالية التي تتم فيها المنافسة للبقاء على قيد الحياة حتي آخر اللعبة حيث يتم اللعب فيها بواسطة خمسين طرف يتم القيام بإنزالهم ساحة القتال وهي جزيرة معزولة خالية من السكان يتقاتل فيها اللاعبون ويواجهون الكثير من العقبات التي يتم التغلب عليها بالأسلحة وبناء الحصون وذلك من خلال استخدام مجوهرات اللعبة في شراء الملابس والأسلحة من متحر اللعبة، ويمكن للاعبين اللعب مع الأصدقاء داخل اللعبة.

وبذلك نكون عرضنا طرق شحن جواهر فري فاير 2021 بطريقة شرعية وسليمة سواء من خلال شحن رصيد جوجل بلاي أو الشراء بواسطة بطاقات جوحل بلاي، كما تطرقنا لشرح نبذة بسيطة عن اللعبة.