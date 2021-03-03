تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة KSA Sports 2021 الجديد يعد أكثر ما يبحث عنه المواطنين المحبين للمجال الرياضي في المملكة العربية السعودِية؛ وذلك لما تقوم القَناة بإذاعته من مباريات الدوري السعودي الممتاز أو ما يسمي بدوري الأمير محمد بن سلمان الذي يتابعه جميع عشاق الساحرة المستديرة ليس في المملكة العربية السعودية فقط بل في جميع بلدان الوطن العربي، وفيما يلي علي موقع ثقفني سوف ننقل التردد الخاص بقناة السعودية الرياضية الجديد بالتفصيل.

قناة السعودية الرياضية المفتوحة 2021

تعرف قناة السعودية الرياضية KSA Sports انها من أشهر وافضل القنوات الرياضية السعودية التي تقوم بإذاعة البث المباشر لها بشكل مجاني لجميع المشاهدين علي مدار اليوم؛ كما أنها دائماً علي درجة كبيرة من التميز في المحتوي التي تقوم بتقديمة من برامج رياضية يقدمها مجموعة كبيرة من الإعلاميين المتألقين في المجال الرياضي، كما انها تعمل دائما علي إذاعة ونقل البث المباشر لكافة المباريات الهامة التابعة للدوري السعودي والكثير من المباريات الأخري.

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 2021

قامت قناة السعودية الرياضية بإطلاق تردد جديد في بداية العام الجاري 2021م؛ لكي يتمكن المشاهدين في كل مكان بالمملكة أي دولة خليجية أو عربية من متابعة القناة بشكل أفضل، ويأتي التردد الجديد لقناة السعودية الرياضية المفتوحة علي القمر الصناعي النايل سات “Nile Sat” كالتالي:

اسم القمر الصناعي: NileSat

التردد: 12284

استقطاب: عمودي ـ رأسي

معدل الترميز: 27500

تَردد قَناة الرياضية السُّعُودية الجديد HD على عرب سات

لقد تم إطلاق تردد آخر خاص بالقناه وذلك على القمر الصناعي عرب سات ؛ وذلك لكي يتمكن المشاهدين العرب في أي مكان من الاستتماع بما تقدمه هذه المحطة الفضائية المميزة من برامج واخبار رياضية مستمرة على مدار الساعة ، ويأتي القناة علي القمر الصناعي عرب سات “ArabSat” كالتالي:

التردد: 12149

استقطاب: افقي

معدل ترميز: 30000

ويذكر أن قناة السعودية الرياضية استطاعت أن تحجز مكاناً لها من بين جميع القنوات الرياضية الاخري؛ حيث لاقت إقبال شديد عليها منذ انطلاقها لجمال محتواها وبرامجها المختصة رياضياً والتي تقوم بإفادة المشاهدين بشكل كبير؛ وذلك لانهم يجدون بها جميع المعلومات الرياضية التي يبحثون عنها في القنوات الأخري السعودية منها والعربية بشكل عام.