زلزال يضرب جزر الكوريل الروسية

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية، حسبما أفادت وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي.
وذكر بيان لوزارة الطوارئ، أنها رصدت الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 8:22 صباح الأربعاء 3 مارس بالتوقيت المحلي (0:22 بتوقيت موسكو) على بعد 108 كيلومترات إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على الجزيرة المذكورة وعلى عمق 50 كلم.
وأضافت في بيان، أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وبحسب الوكالة، لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات تسونامي.
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