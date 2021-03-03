نظام نور ولي الأمر “بالفيديو” رابط و خطوات تسجيل الطلاب في نظام نور

نظام نور ولي الأمر ، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للطلاب لدخولهم الصف الأول الابتدائي من خلال بوابة نظام نور 1443 هـ وهذا بالتأكيد عن طريق الحساب الخاص بولي الامر وذلك للطلاب البالغ أعمارهم 6 سنين بفارق 6 شهور” 180 يوم ” ويتم التسجيل اليوم الجمعة الموافق 2021/2/26 م في جميع المدارس الحكومية والمدارس المتخصصة في تحفيظ القران الكريم وسوف نقدم لحضراتكم كافة المعلومات عن نظام التسجيل في الصف الأول الابتدائي للمرحلة الثالثة وما هي المستندات المطلوبة للتسجيل.

يجب البحث في جوجل عن الموقع الرسمي لبوابة نظام نور والدخول إليه. ثم يقوم ولي الامر بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ثم يتم اختيار ايقونة “تسجيل طالب جديد”. بعد ذلك يكتب ولي الامر كافة المعلومات المطلوبة مثل تاريخ ميلاد الطالب ورقم الإقامة ورقم الهوية بالإضافة الي صلة القرابة. ثم يحدد ولي الامر الصف الذي يريد ابنة دخوله وذلك وفقا لتاريخ ميلاده. يتم استكمال كتابة المعلومات مثل معلومات عن السكن وطريقة الاتصال ثم يختار ولي الامر المدرسة الذي سيقدم لابنة بها وذلك وفقا لإدارة التعليم. بعد ذلك يقوم ولي الامر بكتابة التعهد والاقرار وبذلك يكون انتهي التسجيل الجديد في الصف الأول الابتدائي.

خطوات تسجيل دخول نظام نور ولي الأمرالمستندات المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي

هناك بعض المستندات المطلوب تقديم صور منها علي نظام نور اثناء التقديم لطالب جديد وهي

تقديم شهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

يجب تقديم شهادة بالتطعيمات الضرورية التي اخذها الطفل.

يتم تقديم سجل الإقامة الخاص بالأسرة ويتم استخراجه من منصة ابشر الالكترونية.

يجب تقديم اثبات ملكية سكن معين او عقد ايجار لمنزل.

بوابة نظام نور لتسجيل اولي ابتدائي

يبدا التسجيل في الصف الأول الابتدائي للمرحلة الثالثة التي تشمل جميع الطلاب السعوديين وايضا الغير سعوديين فسوف يستمر التقديم حتي يتم اكتمال اعداد الطلاب في المدارس وستبدأ المرحلة الرابعة للتقديم في نظام نور يوم 2021/3/27 م والموافق 1442/8/14 هـ وهذه المرحلة خاصة بالطلاب الغير سعوديين وأبناء الجالية اليمنية بالإضافة الي أبناء القبائل النازحة والدبلوماسيين وايضا البلوش ولتركستان ودول مجلس التعاون الخليجي وستبدأ المرحلة الخامسة يوم 17 ابريل 2021 م والموافق 1442/9/5 هـ وهذه المرحلة خاصة بالطلاب ” أبناء العاملين داخل القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية ” والطلاب الغير سعوديين وايضا الطلاب الذين يخضعون للنسبة المحددة وستستمر المراحل حتي تصل الي المرحلة الثامنة التي ستبدأ في 1443/1/17 هـ والموافق 2021/8/15 م.

الشروط لواجب توافرها للاتحاق بالصف الاول الأبتدائي

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد بعض الشروط التي علي اساسها يتم قبول الطلاب في الصف الاول الأبتدائي وهي :-

يجب علي كل طالب ان يحصل علي شهادة من “الروضة” تثبت ان الطالب قد تعلم كل ما يلزمه ليستطيع الالتحاق بالصف الاول الابتدائي. يجب أن يكون عمر الطالب 6 سنين ويتم السماح للطلاب الذين هم أقل من هذا العمر ب 90 يوم بحيث أن الطالب يكون عمرة 6 سنين عند دخول المدرسة ويحدث أستثناء بدخول الطلاب الذين عمرهم بين 7 سنين و 11 سنة و 3 شهور بشرط أن يكون لدي الطالب الكثير من المعرفة لدخول المدرسة.