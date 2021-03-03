أخر تعديلات حساب المواطن والشروط اللازمة لاستحقاق الأهلية

التسجيل عبر برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم من قبل الطالب السعودي والذي فرضت عليه تدهور الأوضاع إلى الوظيفة بجانب دراسته، وقد أعلن المسئولون عبر الموقع الاجتماعي تويتر أنه في هذه الحالة يجب قيام المواطن السعودي بالدخول إلى الحساب الخاص به وتغيير بيانات الوظيفة والدخل الخاصة به وذلك للاختيار بين موظف بمؤسسة حكومية أو بالقطاع الخاص أيضا اختيار نوع الدخل إذا كان يومي أو شهري وكذلك مصدر الدخل ثم يقوم بالنقر على مربع حفظ وذلك لحفظ بياناته على البرنامج.

التعديلات الأخيرة على برنامج حساب المواطن

وقد تم وضع بعض الشروط على برنامج حساب المواطن منها

تم وضع حد للاستحقاق لا يمكن للمواطن السعودي تجاوزه.

إيقاف أي طلبات جديدة للتقديم على الدعم وذلك بعد صرف شهر مارس 2020م.

إثبات المواطن لاستقلاله السكني وذلك عن طريق تحميل ما يثبت ملكيته أو إيجاره أو ما يثبت إقامته بأحد المدن الجامعية أو الكليات العسكرية.

ولن يتم صرف الدعم في حالة عدم تحديث المواطن السعودي للحساب الخاص به طبقاً للشروط السابقة وذلك حتى اليوم العاشر من شهر يونيو السابق وذلك في حالة الأشخاص المستقلين.

يجب أن يحمل الشخص الجنسية السعودية ويمكن استثناء الأبناء أو الأزواج غير السعوديين والذين يحملون بطاقات إقامة أو تنقل داخل المملكة.

أن يكون المواطن مقيم إقامة دائمة داخل المملكة أي لا يكون قد خرج من المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة.

ألا يكون المستفيد معاقب بالسجن ولا يقيم بأي مركز إيواء حكومي.

ويتم تقدير استحقاق الدعم بِنَاءَا على الدخل الكلي لأسرة المستفيد أيضا على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

الشروط الخاصة بأهلية المواطن على برنامج حساب المواطن

وفي نهاية المقال ننصحكم بالإسراع بتحديث البيانات طبقا للشروط التي قمنا بذكرها في المقال وذلك حتى لا يتم قطع صرف الدعم الخاص بكم .