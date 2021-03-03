كورونا يواصل الفتك بـ المكسيك .. 7.913 إصابة جديدة و1.035 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "رويترز"، أشارت بيانات وزارة الصحة المكسيكية إلى ارتفاع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 187 ألفًا و187 حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات بوباء "كوفيد 19" إلى و97 ألفًا و194.
وترجح السلطات أن يكون العدد الحقيقى للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
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