لبنان.. مصادر: الحريري لم يتواصل مع أحد منذ عودته من الخارج وينتظر دعوة عون

قالت مصادر سياسية لبنانية، إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لم يتواصل مع أحد منذ عودته من الخارج، وسط أزمة حول تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصدر سياسي بارز مطلع على مسار تشكيل الحكومة قوله إن سعد الحريري ومنذ عودته من الخارج "لم يتواصل مع أحد ولم يسمع عنه شيء وعاد إلى دوامة الانتظار، فهو ينتظر اتصالًا من ​الرئيس ​ميشال عون​ ليناقش معه فقط ما كان قد أودعه لديه".

ويوضح المصدر أن الحريري ينتظر موافقة الرئيس عون على التشكيلة المقدمة مُسبقا، وإذا رفض، فلن يناقش معه توسيع حجم الحكومة، ولا تشكيلة الـ 6 وزراء التابعين لـ"التيار الوطني الحر"، ولا حقيبة ​وزارة الداخلية​ المتمسك بها الرئيس المكلف.

وأشارت المصادر إلى مخاوف جدية من ذهاب مسار الأوضاع إلى الأسوأ إلى حد تصعب فيه الحلول، وسط رفض التحريك للحل من قبل الجانبين.