الجيش اليمنى يحرر مواقع فى تعز .. كبد الحوثيين خسائر فادحة

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى أنه نفذ عملية نوعية فى محافظة تعز، نجح خلالها فى تحرير مواقع عدة بشرق وغرب المدينة، كما استطاع أن يكبد ميليشيات الحوثى الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.





وقال موقع "العربية"، نقلا عن بيان أصدره المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش اليمنى شنت هجومًا نوعياً على مواقع لـ ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع فى وادى صالة.

وأضاف أنه لقى 15 عنصرا من الميليشيات الانقلابية مصرعهم خلال المعارك كما سقط عديد من الجرحى، إضافة إلى خسائر أخرى فى العتاد.

يأتى ذلك بالتزامن مع عملية أخرى نفذها الجيش اليمنى فى مواقع تمركز الحوثيين بمديرية مقبنة غربى تعز، أسفرت عن تحرير عدد من المناطق وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

وأشار بيان الجيش اليمنى إلى إن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم مستمر للجيش اليمنى، وخسائر كبيرة فى صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.