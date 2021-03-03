مصرع 20 شخصا بعد وقوع حافلة بعمق 150 مترا فى بوليفيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "فرانس برس"، قال الكولونيل هيلسنر توريكو فالديز، قائد شرطة المرور، إن حافلة سقطت فى وادٍ يبلغ عمقه 150 مترا على طريق يربط بين مقاطعتى كوتشابامبا وسانتا كروز.

وأضاف أن الشرطة فى بوليفيا فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الحادث الذى يعد الأكثر دموية منذ بداية العام الجارى.