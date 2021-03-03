العراق .. صواريخ تستهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار

نقلت قناة "دجلة" العراقية عن مصدر أمني تصريحه بأن عدة صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق. وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الامير الشمري اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير جنوب محافظة كركوك من الإرهابيين . وأكد الشمري - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - انطلاق عملية كبرى لتفتيش وتطهير جنوب محافظة كركوك والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين وديالى. واضاف ان العملية تجري بمشاركة قوات الجيش والرد السريع والفرقة التاسعة والقوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي بهدف القضاء على الإرهابيين وفرض الأمن والاستقرار في المناطق المذكورة. أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قرارا بتكليف حمید رشید فليح ساهي رئيسا لجهاز الأمن الوطني في البلاد وإعطائه الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية لتسيير شؤون الجهاز لحين انتهاء مهمة عبد الغني كمحافظ لـ ذي قار بشكل مؤقت. وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء العراقي التي نصت على أنه استنادا إلى الأمر الديواني (81) بالعدد (م.ر .و/د 3484/7 ) في 2021 / 2 / 27 المتضمن تكليف عبد الغني عجيل الأسدي بمهام محافظ ذي قار يمنح (حمید رشید فليح ساهي الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية لتسيير شؤون جهاز الأمن الوطني ولحين انتهاء مهمة السيد عبد الغني عجيل الأسدي).

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