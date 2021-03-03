العراق: انطلاق عملية كبرى لتطهير جنوب محافظة كركوك من الإرهابيين

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الامير الشمري اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير جنوب محافظة كركوك من الإرهابيين . وأكد الشمري - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - انطلاق عملية كبرى لتفتيش وتطهير جنوب محافظة كركوك والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين وديالى. واضاف ان العملية تجري بمشاركة قوات الجيش والرد السريع والفرقة التاسعة والقوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي بهدف القضاء على الإرهابيين وفرض الأمن والاستقرار في المناطق المذكورة.

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