روسيا تستعيد 145 طفلاً من سوريا والعراق خلال فترة وباء كورونا

أكدت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، أن روسيا استعادت 145 طفلا روسيا من سوريا والعراق منذ بدء وباء فيروس كورونا.
وقالت كوزنيتسوفا -في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية- "خلال الوباء كنا الجهة الوحيدة التي تمكنت من القيام بـ6 رحلات تمكنا خلالها من إعادة 145 طفلا".
وأشارت إلى أن برنامج إعادة الأطفال تم تنسيقه مع سلطات سوريا والعراق، مؤكدة أنه من الصعب تحديد عدد الأطفال المتبقين هناك، ولكن حتى الآن هناك وثائق جاهزة لإعادة 105 أطفال آخرين.
يذكر أن السلطات الروسية تبذل على مدار السنوات الأخيرة جهودا لإعادة الأطفال الروس، الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي للمشاركة في العمليات القتالية.
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