مقتل 7 طلاب في حادث تدافع مأساوي في بوليفيا.. فيديو

لقي 7 طلاب على الأقل مصرعهم بعد سقوطهم من الطابق الرابع بمبنى جامعي في مدينة إل ألتو الجبلية في بوليفيا، وذلك بعدما انكسر حاجز حماية المبنى الجامعي بسبب التدافع.
وأفادت وكالة الأنباء البوليفية بمقتل 7 طلاب في جامعة "إل ألتو" بعد اشتباكات بالأيدي وتدافع بين الطلاب أدى إلى انهيار السور الحاجز لشرفة بالطابق الرابع للمبنى.
وفي وقت سابق، قال وزير داخلية بوليفيا إدواردو ديل كاستيلو على تويتر "لدينا معلومات عن سقوط خمسة قتلى ونقل ثلاثة من المصابين إلى العناية المركزة".
ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يوثق لحظة تدافع الطلاب وسقوطهم من الطابق العلوي، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين بين الطلاب.
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