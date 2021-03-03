عاجل.. العثور على منصة إطلاق صواريخ فى بغداد بمحيط قاعدة عين الأسد

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة، إنه تم العثور على منصة إطلاق صواريخ فى البغدادى بمحيط قاعدة عين الأسد والتى تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولى، بحسب ما نقلته قناة "العربية" الإخبارية.

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