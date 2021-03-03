عاجل.. مصرع 10 أشخاص فى تحطم طائرة بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السودانية، مصرع 10 أشخاص فى تحطم طائرة فى ولاية جونجلى بجنوب البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السودانية، مصرع 10 أشخاص فى تحطم طائرة فى ولاية جونجلى بجنوب البلاد. وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، لا يزال سبب تحطم الطائرة غير واضح.

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