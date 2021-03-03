الصين: تسجيل 10 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم /الأربعاء/، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89933 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ 10 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع خمس حالات في سيتشوان وثلاث حالات في قوانجدونج وحالة واحدة في كل من يوننان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5030 حالة غادر منها 4864 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 24 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85111 شخصا، وأن 4929 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 249 حالة منها 246 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11032 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 200 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 955 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10563 مريضا في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و 919 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.